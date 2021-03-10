Москва, , 07:37 — REGNUM Масочный режим из-за коронавируса в Москве может быть продлен после весенних месяцев, заявил 9 марта московский мэр Сергей Собянин.

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По его словам, также придется оставить и ограничение массовых мероприятий. При этом ряд ограничительных мер в столице, скорее всего, будут отменены уже в весенний период.

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придется сохранять дольше», — заявил Собянин в интервью ТАСС.

Градоначальник напомнил, что подавляющая часть запретов, действовавших ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекции в городе, была снята еще в январе и феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил, что региональные власти не имеют права отменять масочный режим, действующий в стране на основании постановления Роспотребнадзора.

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