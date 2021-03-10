Оренбург, , 07:34 — REGNUM Руководитель Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова в своём аккаунте в соцсети заявила, что чиновники отказываются ограждать детей из бузулукского реабилитационного центра «Радуга» от персонала, в отношении которого возбуждено уже два уголовных дела по фактам жестокости и халатности.

По словам общественницы, она встречалась с министром соцразвития Татьяной Самохиной и обсуждала ситуацию, которая сложилась в детском приюте. «И мне казалось, что я донесла свою мысль, что факты имеются неопровержимые, что насилие над детьми в «Радуге» точно есть, оно длительное и систематическое. И что детей сейчас оградят и сделают все для них. И что с персоналом надо работать, и вроде сошлись мы в понимании, что эти дети, конечно же, никуда не пожалуются и их родители тоже. И что нужно проводить анкетирование детей по уже разработанным методикам. И даже скидывала я эти методики в министерство. И министр заверяла, что меры будут жесткие. Но нет. К сожалению, министерство написало письмо в СК (Следственный комитет) с просьбой не расселять детей», — отметила Анна Межова.

Она также обратила внимание на то, со стороны минсоцразивтия в СМИ появилась информация об отсутствии жалоб со стороны воспитанников на действия сотрудников. Общественница охарактеризовала такое поведение чиновников циничным, поскольку родители, попавших в приют детей, не способны отстаивать интересы сыновей и дочерей, а воспитанник никогда не пожалуется на сотрудника приюта, понимая, что ему придется остаться со своим обидчиком и будет еще хуже.

«Это говорит только об одном — жестокое обращение продолжается. Дети заключены с теми, кто сурово наказывал их в одном учреждении и будут заключены там и дальше. Да, теперь их скорее всего не будут наказывать физически. Но моральное наказание будет, в этом я уверена. Для того, чтобы расследование следственного комитета было объективным и полным, необходимо, чтобы дети были ограждены от давления со стороны персонала. И это все прекрасно понимает министерство. И не расселяет детей, потому что боится, что дети все расскажут», — сказала руководитель благотворительного фонда.

Межова сообщила, что сейчас следственные органы просят оградить детей от влияния тех, кто фигурирует в списке. И этот список обширный. Общественница недоумевает по поводу действий сотрудников минсоцразвития, продолжающих и дальше отстаивать честь мундира при понимании того, что детей в их заведениях бьют.

В своих комментариях оренбуржцы выражают возмущение ситуацией, сложившейся в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Звучит призыв расформировать министерство социального развития. «Все чаще в работе чиновников желание поступиться совестью ради тёплого места и стабильной неплохой зарплаты имеет место», — отметила одна из подписчиц. Ее слова нашли поддержку у других пользователей.

«Очень печально, но я не сомневалась в том, что никакого взаимодействия не будет. Это какое-то удивительное, бескрайнее падение на дно, а наш минсоц все никак не приземлится. На местах в социалке очень много отличных сотрудников, болеющих душой за свое дело. На местах, на земле. Но не в кожаных креслах, за которые так отчаянно хватаются уже сколько лет подряд», — сказала Татьяна Б.

Еще одна жительница Оренбуржья отметила, что знает лично многих сотрудников центра «Радуга», но ни про кого из них не может сказать, «что они конченые твари, избивающие детей». На что Анна Межова ответила, что насилие не происходит при посторонних, оно случается, когда нет лишних глаз.

«Моё мнение что выход один — нужна система патронатных и гостевых семей, а в дальнейшем детей помещать в приемные семьи, минуя такие центры. Но наша власть упрямо не хочет идти на это, боятся потерять кормушку и держат детей в этих запертых помещениях детских учреждений десятилетиями, тем самым превращая детей в умственно отсталых, и перемещают в психо интернаты пожизненно или в уголовно исполнительную систему. И у нашего сообщества приемных семей тоже часто опускаются руки, видя чиновничье равнодушие. А ведь дети — это наше общее будущее», — оставила запись Ольга М.

Как уже сообщало ИА REGNUM, именно руководитель фонда «Сохраняя жизнь» ранее затрубила о тревогу о жестокости, творящейся в детском приюте. Общественница заявила о том, что в соцучреждении применяют к детям насилие и недопустимые методы воспитания. СУ СКР по региону начал проверку этой информации, в итоге было возбуждено уголовное дело.

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