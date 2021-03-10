Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM На Камчатке из-за циклона, приход которого к берегам полуострова ожидается в ночь на 11 марта, объявили лавинную опасность. Об этом со ссылкой на региональный противолавинный центр 10 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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«В период с 11 по 13 марта 2021 года возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов», — говорится в сообщении ведомства.

Лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

По прогнозам Камчатского УГМС, зона циклона, который 11 марта принесёт сильный снег, ветер до 30 м/с и метель, охватит весь полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в связи с тихоокеанским циклоном с 3 по 5 марта была объявлена лавинная опасность.

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