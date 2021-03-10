Тюмень, , 07:25 — REGNUM В тюменском садовом товариществе «Суходольское» в мусорном мешке было обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, 32-летнего погибшего разыскивали с февраля, сообщает портал 72.ru.

Тюменец пропал после ссоры с сожительницей 26 февраля. По факту обнаружения тела мужчины 8 марта 2021 года в дачном посёлке «Суходольском» проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Носила ли смерть криминальный характер, определит судебно-медицинская экспертиза. Местные жители сообщили изданию, что при мужчине был паспорт, поэтому его личность была быстро установлена.