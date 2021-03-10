Пекин, , 07:20 — REGNUM Россия и другие страны Северного полушария столкнутся к 2100 году с катастрофическими последствиями изменения климата. К такому выводу пришли ученые из Китая, 9 марта сообщил сайт Phys.org.

По их прогнозам, в указанной части планеты к этому сроку летний период будет длиться почти полгода и становиться все жарче и еще продолжительнее, в то время как зима будет занимать всего два месяца. Исследователи считают, что виной этому является глобальное потепление.

Они подсчитали, что с 1952 по 2011 год, а зимний период в Северном полушарии сократился с 76 до 73 дней, а летний — увеличился с 78 до 95 дней. В свою очередь весна и осень уменьшились соответственно со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней.

Ученые напомнили, что смена сезонов оказывает значительное влияние на природу и здоровье людей. Сбой в климате приводит к смене маршрутов и сроков миграции птиц, а также к раннему цветению растений и другим проблемам, возникающим по цепочке за названными.

По мнению исследователей, такие процессы будут провоцировать неурожай, расширение ареала обитания опасных насекомых и удлинение периода цветения вызывающих аллергию растений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля газета The Financial Times распространила результаты двух исследований, в котором говорится о замедлении Гольфстрима и ряд других течений в Северной Атлантике.

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