Чита, , 07:19 — REGNUM В Забайкалье, где несколько дней назад губернатор региона Александр Осипов не смог записаться по телефону на прививку от COVID-19, ожидают поступления большой партии доз вакцины. Об этом 10 марта сообщила министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина.

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«Будем готовы принимать по несколько десятков тысяч человек ежемесячно», — пояснила чиновница.

Всего с начала массовой вакцинации регион получил 50 662 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и 1 300 доз вакцины ЭпиВакКорона. На сегодняшний день первую прививку поставили более 46 тысяч забайкальцев, второй этап прошли более 27 тысяч человек. Всего же для создания коллективного иммунитета в крае необходимо привить 60% взрослого населения. Это почти 500 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 10 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 670 человек, причём 83 из них обнаружили за последние сутки. Губернатора Александра Осипова, который хотел записаться на прививку от COVID-19, в начале марта лишь поставили в лист ожидания.

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