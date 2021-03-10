Якутск, , 07:31 — REGNUM По данным Федерального агентства лесного хозяйства в 2020 году площадь лесовосстановительных работ в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» составила 1,17 млн га — 106% от запланированных объёмов. При этом лидером в этой сфере на Дальнем Востоке стала Якутия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Максимальные площади работ по восстановлению лесов приходятся на Сибирский федеральный округ. На Дальнем Востоке лидирует Якутия с восстановлением 73 тыс. га. Чуть меньше показатели у Хабаровского края — более 63 тыс. га.

Искусственное лесовосстановление в стране проведено почти на 195 тыс. га, что на 17 тыс. га больше 2019 года. Максимальные показатели в дальневосточных регионах приходятся на Приамурье и Хабаровский край.

Как сообщало ИА REGNUM, на мероприятия по сохранению лесов Забайкальскому краю в 2021 году предусмотрено вдвое больше федеральных средств, чем в 2020-м.