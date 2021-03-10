Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM В институте железнодорожного транспорта на Сахалине в среду 10 марта проходят обыски, пишет со ссылкой на собственный источник РИА «Сахалин-Курилы».

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Известно, что в учебном заведении работают сотрудники одного из силовых ведомств. В ФСБ информацию об обысках не подтвердили, но и не опровергли. Телефоны руководителей института и приёмной не отвечают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане директор школы фиктивно трудоустраивал дворников. Суд назначил ему условное наказание на срок два года один месяц с испытательным сроком в два года.