Южно-Сахалинск, 10 марта 2021, 07:07 — REGNUM В институте железнодорожного транспорта на Сахалине в среду 10 марта проходят обыски, пишет со ссылкой на собственный источник РИА «Сахалин-Курилы».
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Известно, что в учебном заведении работают сотрудники одного из силовых ведомств. В ФСБ информацию об обысках не подтвердили, но и не опровергли. Телефоны руководителей института и приёмной не отвечают.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане директор школы фиктивно трудоустраивал дворников. Суд назначил ему условное наказание на срок два года один месяц с испытательным сроком в два года.