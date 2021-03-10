Черемхово, Иркутская область, , 07:06 — REGNUM В Иркутской области инспекторам ГИБДД пришлось организовать настоящую погоню со стрельбой, чтобы остановить автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от правоохранителей. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, ЧП произошло в вечернее время суток 6 марта по улице 2-ая Красноармейская в городе Черемхово.

Экипаж ДПС заметил автомобиль «Гуран», водитель которого управлял транспортным средством на большой скорости, нарушая правила дорожного движения. Комнату остановиться мужчина проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость. Во время преследования стражи правопорядка применили огнестрельное оружие, но остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колёсам.

Оказалось, что автомобилем управлял 30-летний житель села Рысево Черемховского района.