Чебоксары, , 07:05 — REGNUM В Чувашии удалось спасти 81-летнюю пациентку, которая находилась на искусственной вентиляции лёгких, а болезнь COVID-19 сопровождалась сильными осложнениями. Пациентку спасли врачи городского клинического центра, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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У пожилой пациентки наблюдалось крайне тяжёлое течение COVID-19: острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который относится к наиболее опасным осложнениям. Он сопровождается острой дыхательной недостаточностью, характеризующейся быстрым началом широкого воспалительного процесса в лёгких.

81-летнюю пациентку перевели на инвазивную искусственную вентиляцию лёгких. Когда её состояние стабилизировалось, она была переведена в стационар. Пациентку выписали на 26-й день после госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 837 случаев заражения SARS-CoV-2, победили болезнь 19 979 человек, скончались 1083 пациента с коронавирусом.

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Напомним, ранее в Чувашии удалось спасти жизнь 63-летнему пациенту, заразившемуся коронавирусом и у которого после вирусной пневмонии было 100-процентное поражение лёгких.

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