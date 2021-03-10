Иркутск, , 06:54 — REGNUM В Иркутской области, по сравнению с прошлой неделей (1−7 марта 2021 года), отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Тем не менее, в целом уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 33,8%. Об этом информирует территориальный орган Роспотребнадзора.

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Всего за прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 18 663 случая заболевания ОРВИ, в том числе 12 580 среди детей. В Иркутске — 6848 случаев ОРВИ, в том числе 4811 — дети. Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 10 марта, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 57 950 человек (+198 за последние сутки).

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