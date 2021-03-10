Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор 45-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве двух человек. Его признали виновным, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Правоохранители установили, что убийство было совершено 8 ноября 2020 года в административно-хозяйственном помещении в Ульяновске. По данным следствия, обвиняемый, который на тот момент был пьян, ударил ножом двух своих знакомых, с которыми он распивал спиртное.

Полученные ранения оказались смертельными, пострадавшие скончались на месте преступления. Фигурант уголовного дела арестован.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Он приговорён к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, решением суда он должен выплатить родственникам погибших 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 29-летнего горожанина, который убил женщину и угрожал расправой свидетелю преступления. Разбирательства начались после обнаружения трупа в лесу.

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