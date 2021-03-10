Оренбург, , 06:47 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году из 62 аварийных домов переселят 470 семей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Свои жилищные условия оренбуржцы улучшат в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, 20 семьям, проживающим в ветхих домах в историческом центре Оренбурга, предоставят новое жилье или средства на его приобретение в соответствии с выкупной стоимостью. Новое жилье получат 147 семей из Гайского городского округа, 132 семьи из Орска, 113 семей из Бугуруслана, 11 семей поселка Красногвардеец Бузулукского района, девять семей из Медногорска и одна — в Кировском сельсовете Кваркенского района.

С начала 2021 года в регионе расселено больше 1 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 55 оренбуржцев переехали в новые дома. До 1 сентября 2025 года Оренбуржье должно завершить расселение 250 аварийных многоквартирных домов (98,5 тысячи квадратных метров), где проживают более 5300 оренбуржцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура предъявила претензии мэрии Оренбурга по поводу срыва срока сноса расселенного аварийного жилья.

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