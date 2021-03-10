Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM В Екатеринбурге записавшимся заранее на вакцинацию от СOVID-19 не хватило вакцины. Об этом пишут СМИ.

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Изданию E1.ru о проблеме сообщили родственники 68-летней женщины-инвалида. Оказалось, что она пришла, записавшись заранее, но вакцина закончилась. Вместе с ней прививку не смогли поставить ещё несколько человек.

В горбольнице №7 признали этот факт. Когда вакцина появится, женщине могут позвонить и пригласить на прививку. Также в учреждении пояснили, что прививают не только тех, кто записался заранее, но и тех, кто явился на вакцинацию без записи. В связи с этим записавшимся может не хватать препарата. Сейчас в больнице думают, как избегать таких ситуаций, особое внимание уделят маломобильным гражданам.