Иркутск, 10 марта 2021, 06:46 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1960 человек, причём 8 из них погибли только за последние сутки).
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Также, судя по данным оперативного штаба на 10 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 57 950 человек (+198 за последние сутки).
Госпитализированы 1622 пациента (-25 за последние сутки). Выздоровели 55 362 пациента (+356 за последние сутки).
Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 242 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.
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