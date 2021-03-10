Иркутск, , 06:46 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1960 человек, причём 8 из них погибли только за последние сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Также, судя по данным оперативного штаба на 10 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 57 950 человек (+198 за последние сутки).

Госпитализированы 1622 пациента (-25 за последние сутки). Выздоровели 55 362 пациента (+356 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 242 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

Читайте также: В Приангарье коронавирус победили более 55 тысяч человек