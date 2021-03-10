Ульяновск, , 06:46 — REGNUM В Ульяновской области проект «Спасибо медикам!» вышел за пределы региона. Реабилитацию медицинские работники могут пройти не только на своей малой родине, но и в других регионах, сообщает министерство здравоохранения.

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В ведомстве отмечают, что с 2021 года медицинские работники после перенесённого COVID-19 начали проходить курс оздоровительных и восстанавливающих процедур не только в санаториях Ульяновской области, но и в санаториях Татарии, Чувашии, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. Всего с начала года реабилитацию в санаториях прошли 76 человек.

Кроме того, в рамках проекта продолжается проведение экскурсий. В 2021 году прошли экскурсионных выездов с участием 144 медицинских работников. Они посещают местные исторические здания, музеи, храмы, участвуют в кулинарных и ремесленных мастер-классах.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Спасибо медикам!» стартовал в Ульяновской области весной 2020 года в условиях пандемии коронавируса. Он нацелен на поддержку медицинских работников, при этом особое внимание уделено переболевшим COVID-19. Врачи и медперсонал может бесплатно посетить экскурсии в Ульяновской области, сходить на культурные мероприятия, а также восстановить здоровье в санаториях.

Напомним, ранее президент Владимир Путин назвал работу скончавшегося ульяновского волонтёра-медика Светланы Анурьевой, которая помогала во время пандемии, блестящим примером героизма. Она оказывала поддержку, несмотря на тяжёлое заболевание. Её посмертно наградили орденом Пирогова «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

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