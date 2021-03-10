Абакан, , 06:44 — REGNUM Ещё два человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в республиканском правительстве.

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Умерли 88-летний мужчина и 73-летняя женщина. За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 479 человек, в том числе 349 — старше 65 лет (72,9% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в Хакасии выявлено 21 492 носителя коронавируса, выздоровели 20 565 человек.

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