Барнаул, , 06:41 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2449 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 760 человек, +34 за последние сутки) и ОРВИ (25 442 человека, +85 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 342 (+2 пациента за последние сутки), из них 107 (+1 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2101 ребёнка (+5 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (44 805 человек, +124 за последние сутки) новый вирус победили 40 055 человек (+104 за последние сутки).

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