Улан-Удэ, , 06:41 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 718. Об этом утром 10 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 394 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 732 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 699 больных. На амбулаторном лечении находятся 817 человек, наблюдается 106 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 32 470 (+118) человек.

В реанимации остаются 79 пациентов в тяжёлом состоянии (46 — старше 65 лет). В том числе 31 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (14 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 66,6% — из 1049 перепрофилированных коек занято 699.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что третья волна пандемии коронавируса будет, но её сила будет зависеть от профилактических мероприятий.

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