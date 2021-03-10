Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM На Сахалине на дороге в Долинск из грузовика вывалились десятки килограммов свежей наваги. Рыба перегородила движение по одной из полос.

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Видео с места происшествия активно распространяют очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах. Сообщается, что у грузовика сломались запоры на кузове и рыба высыпалась прямо на проезжую часть. На месте уже работают сотрудники полиции.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «ЧП Сахалин» видно как рыбу с проезжей части убирают лопатами.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека получили не совместимые с жизнью травмы в результате столкновения двух фур и легкового автомобиля на трассе в Башкирии.