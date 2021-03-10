Чита, , 06:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 670 человек, причём 83 из них обнаружили за последние сутки.

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Последний раз такое число заболевших регистрировали в октябре 2020 года. Вместе с тем 37 921 пациент (+125 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 754 человека (+2 пациента за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 63 (-2 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 24 (-13 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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