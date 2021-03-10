Ульяновск, , 06:34 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются свыше 9 тыс. человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

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С начала пандемии в регионе сделано 722 455 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Обследования на коронавирус 689 337 человек, в том числе за последние сутки заражение выявлено у 104. Таким образом, всего в регионе официально подтверждено 48 704 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, в настоящее время под наблюдением находится 9035 человек.

Отметим, что 8 марта в Ульяновской области стартовала неделя национального проекта «Демография», которая будет проходить по 14 марта. В рамках проекта в Центре общественного здоровья прошла акция «Проверь свое зрение сейчас».