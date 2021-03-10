Тавричанка, , 06:42 — REGNUM Спасатели 9 марта извлекли из затонувшего на реке Раздольная в Приморье автомобиля троих детей — выяснилось, что семейная пара 8 марта с детьми из Уссурийска приехала на подлёдную рыбалку в Надеждинский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Взрослые перестали выходить на связь, а очевидцы написали в соцсетях, что обнаружено тело женщины рядом с полыньёй на реке.

Погибшей оказалась мать утонувших детей — на место происшествия выехали следователи и криминалисты, спасатели МЧС и полиция. Женщине удалось спастить из автомобиля, но она замерзла.

При обследовании дна реки спасатели извлекли тела трёх детей восьми, 14 и 15 лет. Один из детей был племянником семьи.

Тело водителя вечером 9 марта оставалось не найденным. Предварительная версия, что отец семьи решил сократить путь и выехал на лёд. Машина ушла под воду вместе с находящимися в ней людьми.

Расследование и поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

В соцсетях пишут, что в школе, где учились дети, объявлен сбор средств.

Пользователи выражают соболезнования, а также гнев по поводу беспечности родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье прокуратура и следователи СУ СК РФ проверяют поступившую из соцсетей информацию по факту гибели семьи из пяти человек — их автомобиль ушёл под лёд на реке Раздольная, рядом с посёлком Тавричанка.