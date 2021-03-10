Женева, Швейцария, , 06:41 — REGNUM Число заболевших COVID-19 на прошедшей неделе на 2% превысило аналогичный показатель за предшествующие ей семь дней. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 10 марта еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаев заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей», — говорится в публикации.

За период с 1 по 7 марта в мире был зарегистрирован 2 734 381 заразившийся SARS-CoV-2. По данным на 7 марта, общее число случаев инфицирования достигло 116 166 652.

За этот период также было зафиксировано 60 323 смерти пациентов с COVID-19, что меньше аналогичного показателя за предшествующую неделю на 6%. По данным на 7 марта, общее число умерших достигло 2 582 528.

Отмечается, что наибольший рост заболеваемости произошёл в Восточном Средиземноморье (на 10%), Африке (на 10%) и Европе (на 4%). Смертность выросла в единственном регионе — Восточном Средиземноморье (на 9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 326 990 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6573 пациента с COVID-19.

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