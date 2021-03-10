Абакан, , 06:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у девяти человек, выздоровели 44 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 21 492 случая заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 20 565 жителей региона (95,7% от числа заразившихся).

В стационарах на сегодняшний день находятся 116 пациентов с коронавирусом. 20 человек — в тяжёлом состоянии, в том числе четверо — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Хакасии было выявлено 18 носителей коронавируса, выздоровели четыре человека.

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