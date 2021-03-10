Пекин, , 06:23 — REGNUM Китайская комедия «Привет, мама» отказывается уступать лидерство в китайском кинопрокате уже 23-й подряд, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайской сети киноданных, фильм собрал за 9 марта 15 млн юаней (около $2,3 млн). Фильм рассказывает историю о молодой женщине, пребывающей в глубокой скорби после гибели ее матери в результате дорожно-транспортного происшествия.

Каким-то чудесным образом ей удается отправиться в прошлое, где в 1981 году она знакомится со своей матерью и выстраивает с ней дружеские отношения. Фильм собрал 37% всех сборов за прошедшие сутки.

За все 26 дней проката он заработал более 5,15 млрд юаней. нА втором месте расположилась комедийная драма «Конец игры», собравшая 9,48 млн юаней. «Детектив из Чайнатауна-3» занял третье место, собрав 5,56 млн юаней.