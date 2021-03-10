Хабаровск, , 06:18 — REGNUM АО «Хабаровский судостроительный завод» из Хабаровска обратилось с финансовым иском к Минобороны России. Претензии арбитражем Москвы пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск от завода из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» поступил в суд 4 марта 2021 года. Сумма исковых требований — 16 918 930,85 рубля. Детали спора пока не сообщаются.

Между тем в декабре 2019 года Минобороны РФ взыскало с завода неустойку в размере 327,03 евро. Из материалов этого дела известно, что стороны связывал госконтракт от 2015 года на оказание услуг по контролю качества и приемке продукции.

Напомним, в начале марта 2021 года министерство также проиграло спор с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники». Дело, вероятно, слушалось в закрытом режиме, так как все документы по нему недоступны для прочтения.