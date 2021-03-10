Пекин, , 06:09 — REGNUM Индекс потребительских цен (CPI) Китая, являющийся главным мерилом инфляции, снизился на 0,2% в годовом исчислении за февраль относительно базового уровня 2020 года, сообщили 10 февраля в Национальном бюро статистики КНР.

Цены на продукты питания снизились на 0,2% в годовом исчислении, снизив и темпы потребительской инфляции на 0,05 процентных пункта. Снижение индекса связано с эффектом переноса после того, как вспышка COVID-19 повысила цены на потребительские товары, создав тем самым более высокую базу.

Эффект переноса привел к снижению инфляции индекса потребительских цен на 1,8 процентных пункта, в то время как новое повышение цен привело к росту на 1,6 процентных пункта, показали данные бюро.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,6%, в то время как цены на продовольствие выросли на 1,6% из-за растущего спроса и увеличения логистических затрат во время Праздника весны который выпал в этом году на февраль, отметил старший статистик бюро Дун Лицзюань.