Якутск, , 06:37 — REGNUM Благодаря программе поддержки местных инициатив в столице Якутии появятся скверы выпускников, молодёжи, искусств и знаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Десять лучших городских проектов благоустройства получат субсидии до трёх млн рублей от министерства финансов республики в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Конкурсный отбор успешно прошли заявки от Автодорожного и Центрального округов, села Табага. Всего для реализации проектов выделено более 26 млн рублей.

В Автодорожном округе появится сквер молодёжи и сквер выпускников «В добрый путь». В селе Табага по инициативе жителей появятся сквер искусств и сквер знаний.

Кроме этих проектов отбор прошли заявки на благоустройство и водоотведение исторического района Залога, покрытие резиновой крошкой спортивной площадки детского сада №10, грейдирование и отсыпка внутриквартальных дорог микрорайона «Тускул», памятник Победы в Великой Отечественной войне в селе Табага, общественное пространство «Зона отдыха 128-го квартала», ремонт входной зоны Дворца детского творчества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове объявлено народное голосование за лучший архитектурный проект благоустройства города.