Петропавловск-Камчатский, , 06:03 — REGNUM На Камчатке продолжается приём документов на замещение вакантной должности глав двух муниципалитетов — Пенжинского района и Алеутского округа. До завершения сроков остались считанные дни. Претендентов возглавить муниципалитеты пока нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

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«Это связано с тем, что сбор пакета документов занимает немалое время. Так сложилось, что документы начнут поступать ближе к концу объявленного срока», — отметил министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

Желающие возглавить Пенжинский муниципальный район могут подать документы до 15 марта, Алеутский муниципальный округ — до 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области возглавил Алексей Ракитский, который ранее занимал пост главного архитектора Югры.