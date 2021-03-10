Лос-Анджелес, США, , 06:01 — REGNUM Режиссёр фильма «Поезда в Америку 2» Крэйг Брюэр заявил, что его по-настоящему беспокоит то, что Эдди Мёрфи до сих пор не был удостоен премии «Оскар». Об этом 10 марта сообщил портал Cinema Blend.

Кинематографист сказал, что многие люди, возможно, считают, что Мёрфи не составляет никакого труда играть на съёмочной площадке, и думают, что актёр там просто дурачится. Брюэр пояснил, что в действительности Мёрфи на съёмках «входит в транс», «работает, работает и работает» и в его случае речь идёт о настоящем ремесле.

«Возьмите любого драматического актера или актрису, и все они скажут одно и то же — комедия намного сложнее, — сказал Брюэр, — в комнате никто не смеется. Все должны вести себя очень тихо. Вы имеете дело со временем, с аудиторией, которой там нет».

Напомним, Эдди Мёрфи был номинирован на «Оскар» за роль в мюзикле «Девушки мечты», в котором он сыграл Джеймса Эрли. Стоит отметить, что за эту же роль он он получил «Золотой глобус». Премьера картины «Поездка в Америку 2» состоялась 5 марта 2020 года в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

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