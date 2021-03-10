Аннаполис, США, , 06:41 — REGNUM Губернатор штата Мэриленд (США) Ларри Хоган 9 марта объявил о решении с вечера 12 марта ослабить в штате некоторые ограничения, введённые для борьбы с распространением COVID-19. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

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Перестанут действовать ограничения на число находящихся в офисах сотрудников, а также на количество посетителей ресторанов, баров, магазинов и тренажёрных залов. При этом на крупных площадках, собирающих большое количество людей (стадионы, кинотеатры и конференц-центры), будет действовать ограничение на число посетителей — не более 50% от вместимости помещения.

«Самое главное, что мы сохранили требования к ношению защитных масок и дистанцированию. Мы думаем, что снятие ограничений при сохранении этих правил является более безопасным подходом», — подчеркнул Хоган. По его словам, власти населённых пунктов и округов смогут исходя из конкретной ситуации вводить более строгие правила. Но сейчас «пришло время вернуть людей на работу».

Как сообщало ИА REGNUM, в США разрешат гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса, устраивать массовые встречи без обязательного ношения масок.

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