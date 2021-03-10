Якутск, 10 марта 2021, 05:55 — REGNUM На 10 марта в Якутии прошли полный курс вакцинации от коронавируса 26 289 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Первый компонент вакцины «Спутник V» поставили уже 53 747 жителей республики. Использовано 96,1% поступившей в республику вакцины. Всего минздрав Якутии получил 56 412 доз вакцин.
Как сообщало ИА REGNUM, на 10 марта в республике зарегистрировано 32 900 носителей коронавируса, победили болезнь 31 522 человека, не справились с COVID-19 526 жителей Якутии.