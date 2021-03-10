Кемерово, , 05:47 — REGNUM В Кемеровской области за осенне-зимний период с железнодорожных путей и платформ вывезено более 2,2 млн кубометров снега, в том числе 1,3 млн кубометров — с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

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«Бесперебойную работу железнодорожного транспорта обеспечивают более 30 единиц специальной техники, задействованных в очистке от снега станций и перегонов Кузбасса. Ежесуточно машины делают более 90 рейсов», — уточнили в ЗСЖД.

Также от снега очищаются платформы и перроны на десяти железнодорожных вокзалах Кузбасса.