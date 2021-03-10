Одинцово, Московская область, 10 марта, 2021, 05:46 — ИА Регнум. ООО «Управляющая компания «Востокуголь», связанное с погибшим миллиардером Дмитрием Босовым, отозвало собственный иск о банкротстве, передумав давать ему ход. Арбитраж Подмосковья прекратил производство по делу о несостоятельности, передаёт ИА REGNUM.

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Судья Журкин решил «принять отказ ООО «Управляющая компания «Востокуголь» от заявления о признании его несостоятельным (банкротом)». Производство по делу прекратили, а фирме вернули госпошлину — 6 тыс. рублей.

Напомним, компания «Востокуголь» занималась управлением крупными угольными проектами в Сибири и на Дальнем Востоке («Северомуйский тоннель-2» в Бурятии, разработка месторождения в Амурской области, угольный морской терминал «Порт «Вера» в Приморском крае).

После гибели Дмитрия Босова в мае 2020 года вокруг его наследства развернулась борьба. На фоне судебных споров с бизнес-партнёром Босова — Александром Исаевым «Востокуголь» обратился с иском о самобанкротстве. Он был подан в конце августа 2020 года. В качестве обоснования фигурировал долг в размере 161,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, на сегодня в ООО доля в 50% числится как собственная доля компании, а оставшаяся половина с января 2021 года поделена между девятью родственниками Босова, среди которых его дочь, гражданка США, и супруга — Катерина Босов, которая является владельцем крупной доли в компании «Аллтек».

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