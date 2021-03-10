Пекин, , 05:43 — REGNUM Индекс производственных цен Китая (PPI) вырос в феврале на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Индекс производственных цен Китая, которые отражает цены на товары у производителя вырос на 1,7% в годовом исчислении в феврале, что на 0,3% больше, чем в январе, сообщили Национальном бюро статистики КНР.

В месячном исчислении индекс вырос на 0,8% в прошлом месяце против 1% роста в январе, отметил главный статистик бюро Дун Лицзюань.

Среди 40 исследованных секторов промышленности, цены в 25 выросли в месячном исчислении, в то время как в 10 — упали. В пяти секторах ситуация осталась неизменной.

В частности, индекс производственных цен сектора добычи нефти природного газа вырос на 7,5% в месячном исчислении из-за продолжающегося роста мировых цен на сырую нефть.