Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM Учёный совет Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоил побочному прорыву на Ключевском вулкане имя советского вулканолога, бывшего руководителя института Георгия Горшкова.

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Георгий Горшков добился своих научных достижений при изучении вулканов Ключевской группы. Он являлся руководителем вулканостанции Ключевской, а с 1966 по 1970 год руководил институтом вулканологии в Петропавловске-Камчатском.

Как отметил директор института Алексей Озеров, последствия вершинных извержений вулканов исчезают через год, поэтому им не присваиваются имена. Боковые же прорывы остаются навсегда.

«Они лежат на склоне, и для того чтобы идентифицировать их по отношению друг к другу, для вулканологии как науки, им присваиваются собственные имена», — цитирует Озерова ИА «Кам 24».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке специалисты пытаются рассчитать и спрогнозировать возможные последствия извержения вулкана Ключевской, а именно предугадать какой ущерб экосистеме региона принесёт сход селевых потоков в реку Камчатка. На самой вершине вулкана извержение завершилось ещё 8 февраля. Сейчас на Ключевском идёт побочное извержение. Вулканологи на месте следят за развитием событий.