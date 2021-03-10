Якутск, , 05:48 — REGNUM В Якутии за сутки на 37 увеличилось число носителей коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

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Выздоровел за 24 часа 21 человек, скончались — два пациента.

Всего на 10 марта в республике зарегистрировано 32 900 носителей коронавируса, победили болезнь 31 522 человека, не справились с COVID-19 526 жителей Якутии.

По информации оперативного штаба республики, за сутки проведено 198 исследований на коронавирус, всего с начала пандемии обработано 978 800 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в очной форме работают 430 школ и 802 детских сада.