Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Состояние основателя американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска 9 марта снова возросло более чем на $12 млрд. Об этом свидетельствуют сведения с торгов биржи Nasdaq.

Это связано с ростом цены акций Tesla, которые только дешевели предыдущие семь дней. В ходе падения стоимости ценных бумаг состояние Маска уменьшилось на $27 млрд.

Однако ситуация сменилась удорожанием акций Tesla с почти $563 до $645 за штуку. Несмотря на возвращение $12 млрд Маск отстает на $10 млрд от основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт была признана самой богатой женщиной в мире. Ее состояние оценили в $68 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшая жена главы Amazon стала богатейшей в мире женщиной