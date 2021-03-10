Новосибирск, , 05:32 — REGNUM Организации Новосибирской области в 2020 году освоили 263,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 1,4% выше уровня 2019 года, сообщил Новосибирскстат.

«Наибольшую долю в общем объёме инвестиций составили затраты, направленные на строительство и реконструкцию зданий и сооружений — 57,7%, в том числе жилых зданий и помещений — 23%. На приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря направлено 35,4% общего объёма инвестиций в основной капитал», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что значительная часть инвестиционных вложений в экономику Новосибирской области была осуществлена крупными и средними организациями - 154,4 млрд рублей.

Приоритетные виды деятельности для размещения инвестиций: «Транспортировка и хранение» — 22,1% общего объёма инвестиций в основной капитал, «Обрабатывающие производства» - 12,4%, «Деятельность в области информации и связи» - 9,5%, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 8,2%.

На долю привлечённых средств приходится 50,2% общего объёма инвестиций в основной капитал, из которых средства бюджетов всех уровней — 27,5%.