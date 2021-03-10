Москва, , 05:44 — REGNUM В среду, 10 марта, в Москве будет переменная облачность, без осадков, гололедица. Температура воздуха — −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 11 марта в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — −21… −19 °C.

Ветер слабый, ночью переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −16… −11 °C днём и −28… −19 °C ночью.

В четверг, 11 марта, днём в столице ожидается −8… −6 °C, переменная облачность, без осадков, местами гололедица. По области −10… −5 °C. Ночью в регионе ожидается −25… −15 °C, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух дней жителей Москвы и регионов Центральной России ждут аномальные морозы.

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