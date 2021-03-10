Пекин, , 05:26 — REGNUM Более 7,24 млн китайцев получили выгоду от прямого регулирования межпровинциальных медицинских расходов в 2020 году, сообщили 9 марта в Национальной администрации безопасности здравоохранения Китая.

Прямое регулирование межпровинциальных медицинских расходов позволило любому пациенту, имеющему общественную медицинскую страховку, возместить медицинские расходы и расходы на стационарное лечение вне зависимости от того, в каком регионе он получал помощь. Новая политика вступила в силу в 2017 году.

Фонд общественного медицинского страхования потратил 103,8 млрд юаней (около $15,9 млрд) на указанную статью расходов в 2020 году.

На конец 2020 года в Китае насчитывалось 44,4 тыс. госпиталей и медицинских учреждений по всей стране, на которые распространяется политика прямого регулирования, что на 16,8 тыс. больше, чем в 2019 году.