Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В Новосибирской области в феврале 2021года туалетная бумага подорожала на 11,4% — по сравнению с январём 2021 года. Такие цифры приводит Новосибирскстат.

За месяц газовое моторное топливо выросло в цене на 9%, электрический триммер - на 7,9%, зубная паста — на 7,4%, свежесрезанные цветы — на 6,7%, спички — на 6,3%, мотоцикл без коляски, скутер — на 5,1%, садовая лопата - на 5%, стиральный порошок и комплект постельного белья — на 4,2%, школьный рюкзак - на 4%, пеленки - на 3%, электропылесос - на 2,8%, швейная машина — на 2,7%, матрас для взрослых - на 2,5%.

За это время снизились цены на электроутюг — на 8,7%, жидкие чистящие средства - на 8,5%, миксер, блендер - на 7,7%, дезинфицирующее средство для поверхностей - на 7,5%, гель для душа - на 7,1%, коляску для новорождённых — на 4,7%.

Отметим, что с начала 2021 года (по сравнению с декабрём 2020 года) сводный индекс потребительских цен по региону составил 101,4%.