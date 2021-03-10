Якутск, , 05:33 — REGNUM В Якутии в очной форме работают 430 школ и 802 детского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования республики.

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Возобновили приём детей четыре сада после карантина. Частично закрыты десять групп в девяти детских садах: пять в Якутске, один в Горном районе и четыре в Усть-Алданском.

В очно-заочной форме работают 204 школы, в дистанционном формате — семь. В связи с погодными условиями актированные дни были установлены для 72 классов — обучение проходит в дистанционной форме.

В связи с превышением порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыта на карантин школа в селе Сиктях Булунского района и Белькачинская школа в Усть-Майском районе.

Частично закрыты 89 классов в 32 школах. В том числе 15 — в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом. В связи с превышением порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом — 74 класса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в селе Таловка Пенжинского района из-за болезни педагогов COVID-19 на карантин закрыта школа. Всего в крае 205 школьников обучаются в дистанционном режиме.