Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Эль Фэннинг присоединилась к Оскару Айзеку, Джейку Джилленхолу и Элизабет Мосс в проекте фильма «Фрэнсис и крестный отец». Об этом 10 марта сообщил портал The Wrap.

В картине, сюжет которой расскажет о создании фильма «Крёстный отец», она исполнит роль актрисы Эли Макгроу. В качестве режиссёра проекта выступит Барри Левинсон, он будет снимать фильм на основе сценария Эндрю Фаротта, который ранее попал в «чёрный список» Голливуда.

Оскар Айзер исполнит роль Фрэнсиса Форда Копполы, а Джейк Джилленхол — исполнительного директора Paramount Роберта Эванса. Элизабет Мосс сыграет Элинор Коппола.

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