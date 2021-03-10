Новосибирск, 10 марта 2021, 05:15 — REGNUM В Новосибирской области в феврале 2021 годапо сравнению с январём среди медицинских товаров и медикаментов заметнее всего подорожали настойка пустырника — на 6,1% и валидолна 4,8%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Также выросли цены на офтан катахромна 3,6%, алмагель на 3,2%, роксерутининимесулид на 3%, бромгексин, таурин и ренни на 2,8%, комбинированные анальгетикина 2,6%,йод и сульфацетамидна 2,5%, отечественные поливитамины без минералов - на 2,3%, глицин на 2,2%.

За это же время подешевели антисептик для рук — на 3,3%, хлоргексидин на 2,7%, супрастин на2,6%, аллохол на 2,4%, азитромицин и дротаверин - на1,7%.

Отметим, что цены на потребительском рынке Новосибирской области в феврале 2021 года выросли на 1% (по сравнению с январём).

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