Новосибирск, , 05:15 — REGNUM В Новосибирской области в феврале 2021 годапо сравнению с январём среди медицинских товаров и медикаментов заметнее всего подорожали настойка пустырника — на 6,1% и валидол — на 4,8%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Также выросли цены на офтан катахром — на 3,6%, алмагель — на 3,2%, роксерутининимесулид — на 3%, бромгексин, таурин и ренни — на 2,8%, комбинированные анальгетики — на 2,6%,йод и сульфацетамид — на 2,5%, отечественные поливитамины без минералов - на 2,3%, глицин — на 2,2%.

За это же время подешевели антисептик для рук — на 3,3%, хлоргексидин — на 2,7%, супрастин — на2,6%, аллохол — на 2,4%, азитромицин и дротаверин - на1,7%.

Отметим, что цены на потребительском рынке Новосибирской области в феврале 2021 года выросли на 1% (по сравнению с январём).

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