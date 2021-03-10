Минск, , 05:15 — REGNUM Один из трех сценариев протестов может использовать белорусская оппозиция в ходе очередных протестов в Белоруссии, проведение которые намечено на период с 25 по 27 марта. Об этом 9 марта заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.

Он отметил, что спецслужбы страны имеют достоверные сведения о подготовке акций в указанные даты. По словам Тертеля, при первом сценарии представители оппозиции подадут заявку на проведении 25 марта митинга на площади Якуба Коласа в Минске с последующим маршем к театру оперы и балета.

После этого ряд популярных в стране Telegram-каналов призовут граждан к незаконным акциям и начнется массовый выход людей улицу. Кроме того, как отметил глава КГБ, планируются провокации с целью столкновений со стражами правопорядка, а также нанесением увечий гражданам, вышедшим на протесты.

Еще один сценарий предполагает подачу заявки на проведение официальных мероприятий в районе минской площади Бангалор, которые перерастут в несанкционированные акции в центральных районах города. Этот вариант также, как и первый, предлагает осуществление провокационных действий в отношении правоохранительных органов.

Последний сценарий будет задействован в случае отказа в разрешении митинга. Он предусматривает использование домовых чатов и координаторов для незаконных призывов. Тертель добавил, что КГБ на все подобные варианты намерено «действовать жестко, в соответствии с законодательством».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Иван Тертель заявил, что с территории Украины в Белоруссию были завезены большие партии оружия, которые должны использоваться в целях дестабилизации ситуации в республике.

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