Токио, , 05:12 — REGNUM Не менее девяти случаев проявления аллергии после вакцинации американским препаратом от компании Pfizer выявили за сутки в Японии, сообщает пресс-служба японского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Сообщается, что аллергия возникла у девяти женщин возрастом от 20 до 50 лет, которые получили первую дозу препарата 8 марта. После введения вакцины у них появилась тошнота, зуд и проблемы с дыханием. После приема противоаллергенных лекарств их состояние стабилизировалось. Тем не менее врачи госпитализировали пять человек для дальнейшего изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии выявили восемь случаев аллергической реакции на вакцину против коронавирусной инфекции от компании Pfizer. Тогда сообщалось, что симптомы проявлялись только у женщин возрастом от 20 до 50 лет. Двоих пришлось госпитализировать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии с февраля выявили восемь случаев аллергии на вакцину Pfizer