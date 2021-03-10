Новосибирск, , 05:10 — REGNUM Цены на потребительском рынке Новосибирской области в феврале 2021 года выросли на 1% — по сравнению с январём. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«В том числе на продовольственные товары — на 1,4%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,5%», — уточнил региональный орган статистики.

В группе продовольственных товаров прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на огурцы — 22, 7%, картофель — 20,1%, свёклу - 15,8%, бананы —15,1%, морковь - 12,2%, свежую зелень — 9,6%, капусту — 8, 8%, помидоры — 5,9%, лимоны - 5, 3%, лук — 4,7%.

В то же время снизились цены на груши — на 3,9%, свежие грибы — на 3,5%, апельсины — на 2,2%, чеснок — на 1,5%.

Также заметно подорожали вареные колбасы — на 9,6%, рыбные консервы натуральные и с добавлением масла — на 8%, черный байховый чай — на 7,2%, стерилизованное молоко — на 7%, куриные окорочка — на 6,8%, фруктовые соки — на 6,2%, йогурт - на 5,1%, творожные сырки, глазированные шоколадом — на 5%. На 2 — 4, 9% выросли цены на кексы, рулеты, мёд, пшено, чёрный перец горошек, гречневую крупу — ядрицу, солёную и маринованную рыбу, полукопченую и варено-копченую колбасу, манную крупу, мясные консервы для детского питания, импортное пиво, маргарин, торты, пшеничную муку, зефир, куриные яйца, охлажденных и мороженых кур, варенье, джем, печенье и томатные консервы.

Подешевели за это время натуральный растворимый кофе — на 5,1%, глазированные шоколадом конфеты, разделанную мороженую рыбу — на 5%, овощные консервы для детского питания - на 4,8%, рыбные деликатесы — на 4,5%, оливковое масло — на 4%, мясные консервы — на 3,7%, нежирный творог - на 3,5%, рыбные консервы в томатном соусе — на 3,2%, рис — на 3%, кальмары — на 2,8%, питьевые сливки — на 1,8%.