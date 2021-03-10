Лос-Анджелес, США, , 05:08 — REGNUM Академия кинематографических искусств и наук США всерьез рассматривает возможность проведения 93-й церемонии вручения «Оскара» в здании Union Station — огромного железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса. Об этом 10 марта сообщил портал Deadline.

По имеющейся у издания информации, организаторы до сих пор не определились со многими вещами, в т.ч. с местом проведения церемонии. Издание предположило, что они могут выбрать Union Station, чтобы выполнить требования социального дистанцирования.

Напомним, церемония вручения «Оскар 2021» запланирована на 25 апреля 2021 года. Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили, что она может пройти одновременно на нескольких площадках.

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